ماذا قال ديل بييرو وكارلوس بويول عن تألق محمد صلاح مع نادي ليفربول؟

أشاد الثنائي الإيطالي أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس الإيطالي الأسبق، والإسباني كارلوس بويول مدافع برشلونة الإسباني الأسبق بحالة التألق التي يعيشها الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وسجل صلاح ثنائية في مرمى روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي فاز بها الريدز بنتيجة 5-2.

وأكد ديل بييرو في مؤتمر صحفي بالقاهرة خلال الساعات الماضية، لتصوير إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات، أن محمد صلاح لاعب استثنائي وما يقدمه في الموسم الحالي يؤكد موهبته الكبيرة، موضحاً أن صلاح تطوّر بشكل كبير نتيجة اللعب في الدوري الإيطالي لأنه ليس من السهل هز الشباك في الكالتشيو.

وعن نصيحته لصلاح حول الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم، قال أسطورة يوفنتوس: “لا أعرف إجابة واضحة عن هذا السؤال، لماذا أنصحه فهو في فريق كبير ومعه مدرب رائع أتمنى له التوفيق ومواصلة النجاح”.

وأشار ديل بييرو إلى أن صلاح ليس لاعب الموسم الواحد وسيستمر في النجاحات لأنه لاعب كبير وصاحب إنجازات ونجاحات واضحة.

وتمنى ديل بييرو حظاً موفقاً لمنتخب مصر ببطولة كأس العالم 2018، موضحاً أن المنتخب المصري يضم لاعبين كبارًا على رأسهم محمد صلاح وقادر على تحقيق أداء جيد بالمونديال.

فيما أكد بويول أنه سعيد بتأهل منتخب الفراعنة بعد غياب لبطولة كأس العالم 2018 موضحاً أنه سعيد بزيارة مصر للمرة الثالثة وتطور الكرة المصرية بشكل لافت.

وأوضح أن تألق صلاح مع ليفربول أمر رائع ويثير إعجاب جميع متابعي كرة القدم حول العالم، مؤكداً أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا يثبت موهبته وقدراته الفنية والبدنية التي أظهرها بوضوح هذا الموسم مع الريدز.

وعن إمكانية انتقال صلاح للدوري الإسباني في الموسم الجديد سواء إلى ريال مدريد أو برشلونة، قال بويول: “بالطبع الليغا مناسبة لأداء صلاح الهجومي والسريع ولكن مسألة رحيله إلى برشلونة لا يستطيع تحديدها بشكل شخصي؛ لأنها تتم وفقاً لاحتياجات الفريق ورؤية المدرب وصلاح لاعب كبير أثبت موهبته ويستطيع النجاح مع أي فريق”.