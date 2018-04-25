كورتوا حارس تشيلسي يقيم دعوى قضائية ضد فيلموتس مدرب بلجيكا السابق

أعلن تيبو كورتوا، حارس تشيلسي الإنجليزي، أنه سيقيم مع والده تييري دعوى قضائية ضد مارك فيلموتس، مدرب بلجيكا السابق، بعدما اتهمهما بتسريب معلومات عن تشكيلة المنتخب الوطني.

وأبلغ فيلموتس شبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية في مقابلة أنه تم إبلاغه أن تييري باع معلومات عن منتخب بلجيكا للصحافيين خلال بطولة أوروبا 2016.

وأقيل المدرب البالغ عمره 49 عامًا من منصبه بعد الخسارة المفاجئة لبلجيكا أمام ويلز في دور الثمانية لبطولة أوروبا.

وكتب كورتوا على مواقع التواصل الاجتماعي: “كرر فيلموتس، وليس لأول مرة، بشكل علني ومتعمد اتهاماته التي تمس شرفي وسمعتي وكذلك والدي.

“قررنا معًا أن نقيم دعوى مصحوبة بمطالبات تعويض جنائية بتهمة التشهير”.

وسبق أن حدثت حرب كلامية بين كورتوا وفيلموتس وانتقد الحارس البلجيكي الأسلوب الخططي لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا الماضية.