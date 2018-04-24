سلسلة من الأرقام القياسية حطمها محمد صلاح بعد ثنائية روما.. تعرف عليها

بعدما عادل رقم كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرر عندما سجل 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت ثنائية المصري محمد صلاح في مرمى روما فريقه السابق لتحطم العديد من الأرقام القياسية.

وحطم صلاح رقم ديدييه دروغبا مهاجم كوت ديفوار وتشيلسي السابق في عدد الأهداف في البريميرليغ في موسم واحد ليصبح أكثر لاعب عربي وأفريقي يسجل في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وهزّ صلاح (25 عامًا) ، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

وانضم صلاح إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني لكنه تألق بشدة هذا الموسم وتوّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي قبل حسم جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ على حساب كيفن دي بروين وهاري كين.

وتلقى لاعب المقاولون العرب السابق تصفيقًا حارًا من الجماهير خلال استبداله في الدقيقة 75 لكن بعدها منيت شباك ليفربول بهدفين في آخر عشر دقائق.

وسجل صلاح 43 هدفًا وصنع 13 في كافة المسابقات هذا الموسم بعد هدفيه في روما وتمريرتين حاسمتين لماني وفيرمينو.

اهداف صلاح ضد فريقه السابق روما بتعليق علي محمد علي ✨ pic.twitter.com/iP9flA6QVE — WC18HD (@WC18HD) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وقد حطم صلاح عدة أرقام قياسية بفضل هذين الهدفين، حيث بات أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف بعيدًا عن الدور التمهيدي متفوقًا على الكاميروني صامويل إيتو عندما سجل ثمانية أهداف مع انترميلان عندما قاد الفريق الإيطالي للقب في 2010.

وأكثر لاعب مناصفة مع فيرمينو تسجيلًا للأهداف في دوري الأبطال في موسم واحد مع ليفربول كما عادل رقم الجزائري رابح ماجر بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال مع بازل وروما وليفربول مقابل 12 لماجر مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.

ويتبقى للنجم المصري أربعة أهداف فقط ليعادل رقم أسطورة ليفربول أيان راش الذي سجل 47 هدفًا في كافة المسابقات في موسم 1983-1984.

ويتبقى له أيضًا هدف واحد ليعادل رقم الأسطورة الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق عندما سجل 44 هدفًا في كافة المسابقات في موسم واحد وذلك عام 2002-2003.

كما واصل صلاح هز الشباك في دوري الأبطال للمباراة الخامسة على التوالي ليعادل رقم القائد السابق ستيفان جيرارد موسم 2007-2008.