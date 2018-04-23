بعد رياض محرز.. هل يلحق محمد صلاح بنجوم الموسم الواحد أم يسير على درب رونالدو وميسي؟

لا حديث يعلو فوق فوز محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترًا متفوقًا على العديد من نجوم البريمييرليغ وعلى رأسهم البلجيكي كيفين دي بروين وليروي ساني وهاري كين وإدين هازارد والحارس دافيد دي خيا.

وقدّم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول الإنجليزي بكل المقاييس واعتلى صدارة هدافي البريمييرليغ برصيد 31 هدفًا، كما أنه قاد الفريق للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا.

ويرشح الكثيرون صلاح للسير على نهج أسطورتي الكرة حول العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني، في حين يرى البعض أن صلاح لن يستمر بنفس الإبداع وسينتهي بريقه سريعًا.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي فرص صلاح بين الطفرة السريعة والاستمرارية والسير على نهج ميسي ورونالدو.

شبح رياض محرز

يراهن الكثيرون أن صلاح سيكرر نفس سيناريو الجزائري رياض محرز صانع ألعاب فريق ليستر سيتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي كما أنه حصد لقب أفضل لاعب في إنجلترا.

ويزيد هذا الاتجاه أن محرز قدّم موسمًا رائعًا مع ليستر سيتي، ثم توقف عن التألق في ثاني مواسمه ودخل في خلاف مع ناديه بسبب رفض رحيله.

تطور صلاح

يؤكد الكثيرون أن محمد صلاح سيتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، ولن يتوقف عمّا وصل إليه من مستوى مبهر.

ويتسلح هؤلاء الداعمين لهذا الاتجاه بأن محمد صلاح ليس هو اللاعب الذي جاء للدوري الإنجليزي في العام 2014 عبر بوابة نادي تشيلسي.

وأصبح صلاح لاعبًا قادرًا على الوصول للمرمى من أنصاف الفرص ويستطيع أن يهز الشباك بغزارة بعكس ما كان يحدث في روما الإيطالي، إذ كان أقل كفاءة تهديفية بشكل ملحوظ.

الليغا.. النقلة الأبرز

يراهن أيضًا الكثيرون أن الدوري الإسباني سيكون نقلة بارزة في مشوار محمد صلاح وانتقاله في الموسم المقبل إلى ريال مدريد أو برشلونة سيكون ضمان أكبر لنجاحه.

وأكد أحمد حسام “ميدو” مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق في تصريحات تلفزيونية أن الدوري الإسباني سيكون نقلة لأي لاعب وخاصة ريال مدريد أو برشلونة واللعب لأحد الناديين لا يقاومه أحد ولا يستطيع أحد أن يقاوم التطور والنجاح.

دوافع التألق

يمر محمد صلاح بدوافع كبيرة للتألق وتقديم المزيد من الإنجازات وهو الأمر الذي يجعله في حالة شغف دائم لحصد الانتصارات.

وأكد ياسر رضوان لاعب هانزا روستوك الألماني الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن صلاح يعيش حالة من التألق اللافت لأنه يملك عقلية احترافية مميزة.

وأضاف: “أعتقد أن طموح صلاح بلا حدود وهو سر نجاحه بدليل تطوره السريع مع ليفربول بعد تجربة روما الإيطالي وهو أمر مهم سيجعله من أفضل نجوم الكرة حول العالم”.