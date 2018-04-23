سيميوني يخسر جهود خوانفران في مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد

سيغيب خوانفران مدافع أتلتيكو مدريد عن مباراتي الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، أمام آرسنال، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

واستبدل الظهير الأيمن في الدقيقة 65 من مباراة تعادل فيها أتلتيكو مدريد دون أهداف مع ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، ليحل شيمه فرساليكو بدلًا منه.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان، الإثنين: “خضع خوانفران لفحوص كشفت إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى”.

ولم يكشف النادي عن موعد عودة اللاعب للمباريات، لكن تقارير وسائل إعلام إسبانية قالت إنه يأمل في التعافي في الوقت المناسب لخوض النهائي إذا بلغ فريق المدرب دييغو سيميوني هذا الدور.

وتحوم شكوك أيضًا حول مشاركة دييغو كوستا مهاجم تشيلسي السابق في مباراة الذهاب، يوم الخميس، في لندن بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال سيميوني: “أعتقد أن فرصته ضعيفة في اللعب ذهابًا يوم الخميس لكنه سيعود في الإياب”.