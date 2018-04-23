أحمد حجازي يفلت من عقوبة الإيقاف

أفلت المصري أحمد حجازي من العقاب، إثر الاعتداء بدون كرة على داني إنغيز خلال مباراة فريقه وست بروميتش البيون أمام ليفربول، يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدافع المصري (27 عامًا) يخشى إيقافه 3 مباريات؛ بسبب سلوكه العنيف ضد إنغيز الذي رصدته الكاميرات ولم يذكره الحكم في تقريره.

وكان من المتوقع أن يتم إيقاف حجازي 3 مباريات مقبلة، لينتهي موسمه مبكرًا مع وست بروميتش متذيل ترتيب المسابقة والأقرب لوداع دوري الأضواء.

ولم يذكر الحكم ستيوارت أتويل الحادث في تقريره، لتتم إحالة الواقعة إلى الفريق التأديبي للاتحاد الإنجليزي المؤلف من 3 حكام سابقين فشلوا جميعًا في التوصل لقرار بالإجماع لإيقاف اللاعب، وهو الأمر الذي كان في مصلحة حجازي.

وبات حجازي متاحًا حاليًا للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة بالدوري أمام نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير سبيرز وكريستال بالاس.

وظهر حجازي وهو يوجه لكمة بمرفقه في وجه مواطنه محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول والدوري وأفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم، لكن بعد المباراة تبادلا الحديث عبر حساباتهما على تويتر.