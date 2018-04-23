الاتحاد الإنجليزي يعتذر لتوتنهام ومانشستر يونايتد بسبب هذه التغريدة (صورة)

اضطُر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإرسال اعتذار لفريقي توتنهام، ومانشستر يونايتد بعد نشر الحساب الرسمي لكأس الاتحاد تغريدة يسخر من خلالها من هاري كين على لسان سمولينغ، وهو ما أدّى لانتقادات واسعة من قِبل جماهير توتنهام.

ولم يقم هاري كين بأي تسديدة خلال لقاء نصف النهائي الذي جمع الفريقين السبت الماضي على ملعب ويمبلي، مما جعل الموقع الرسمي للمسابقة ينشر تغريدة ساخرة من خلال المدافع كريس سمولينغ حيث يطرح عليه سؤال:”من الذي في جيبك كريس ” ويجيب:”هاري كين “.

وأُعيد نشر التغريدة 20 ألف مرة، وتعرّضت لانتقادات كبيرة من طرف عشاق توتنهام، مما دفع الصفحة لحذفها، ومن بعد ذلك تم إرسال اعتذار للفريقين.

وقال مصدر من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لدايلي ميل:”بعثنا رسالة اعتذار للفريقين من أجل هذه التغريدة، ولتجاوز أي سوء فهم.”

واعتبرت الصحيفة أن الجميع لم ينظر للجانب الساخر من التغريدة، وانتقدها لكونها تنم عن عدم احترام للفريقين واللاعبين على حدٍ سواء.