مويس: القمة لا تسع آرسنال

بعد أن قاد الهدف الذي أحرزه فان بيرسي خلال الشوط الأول لمانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز وتقليل الفارق بينه وبين متصدر الدوري الإنكليزي إلى خمس نقاط فقط، أكد ديفيد مويس كم كان الفوز على أرسنال مهماً.

وبالرغم من الحرب الكلامية التي دارت مؤخرًا بين يونايتد وغريمه التقليدي على لقب بطولة الدوري على خلفية مباراة نهاية الأسبوع، فقد كان للفوز الذي تحقق بصعوبة بالغة على حساب المدفعجية بمثابة العودة الحقيقية بالنسبة لحامل اللقب إلى المنافسة على القمة.

وأذاق مانشستر يونايتد ضيفه آرسنال مرارة الهزيمة الثانية في الموسم الحالي بعدما فاز عليه بهدف نظيف في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة ، ورغم الهزيمة ظل آرسنال في الصدارة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول وثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون، بينما حصد مانشستر ثلاث نقاط غالية صعدت به إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وقال مويس منتشيا بالفوز الذي جاء برأس فان بيرسي: "لقد كان الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا، آرسنال يعيش حالة فنية رائعة وكان ينبغي أن نلعب بقوة من أجل تحقيق الفوز. لا أعتقد أن أي فريق يمكنه الإنفراد بالقمة في الفترة الحالية بسهولة تامة".

وأضاف مويس في حديثه لقناة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "أعتقد أن أي فريق سوف يمر بكثير من التقلبات، كما أن بطولة هذا الموسم قوية للغاية وسوف يكون بعض الصدمات. نحن أنفسنا تعرضنا لصدمة أو اثنين خلال الفترة الأولى من الموسم، ولكنني أشعر بالسعادة أننا تمكنا من مواصلة الإنتصارات وإستغلال الدفعة المعنوية التي حصلنا عليها. ونأمل أن تستمر هذه الحالة".

وأردف "كان أسلوب يونايتد خلال المباراة يميل لانتزاع السيطرة من فريق الآرسنال بقيادة أرسين فينغر خلال معظم فترات الشوط الأول، ولكن خلال الشوط الثاني تحول أدائنا إلى الجانب الدفاعي تمامًا - وقد كان هذا الشوط عصيبًا بالنسبة ليونايتد - لاسيما أننا كنا حريصين على الخروج فائزين بنقاط المباراة الثلاث".

وأوضح : "أعتقد أننا نجحنا في الحد من خطورة الآرسنال بشكل جيد خلال الشوط الأول. كما أننا لم نسمح لهم بمساحات كبيرة في الشوط الثاني. ولكن وخلال الشوط الأول، استفدنا نحن أنفسنا من هذه الميزة وقمنا بصناعة بعض الفرص. في الواقع أعتقد أن أفضل فرص لاحت لنا كانت في الشوط الثاني، وفشلنا في استثمارها. بوجه عام، أعتقد أن نقاط المباراة في غاية الأهمية".