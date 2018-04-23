ليروي ساني نجم مانشستر سيتي: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

وصف ليروي ساني، صانع لعب مانشستر سيتي، مدربه بيب غوارديولا أنه “أفضل مدرب في العالم”، وعزا إليه الفضل في تحسن المستوى العام للفريق، ممّا أدّى لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وشكل الألماني ساني عنصرًا أساسيًا في مساعي سيتي إلىى الفوز باللقب هذا الموسم، بعد أن سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا تسعة أهداف، وأرسل 12 تمريرة مؤثرة لينال جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب شاب.

وقال ساني لشبكة “سكاي سبورتس” خلال حديثه عن غوارديولا:”من وجهة نظري هو أفضل مدرب في العالم، والجميع يمكنه رؤية مستوانا الذي تحسّن كثيرًا، وتمكنا من قطع خطوة إلى الأمام، ويحاول (غوارديولا) دومًا الوصول للأفضل، ويُظهر لنا كيفية لعب كرة قدم جيدة”.

ووصف ساني، الذي انضم لسيتي في 2016، فريقه أنه “مثالي”، وأرجع الفضل إلى التشكيلة بأكملها في فوزه بالجائزة أمس.

وأضاف ساني:”ممتن حقًا لأن الفريق كان مثاليًا.. إنهم مجموعة جيدة حقًا، وبذلنا جهدًا كبيرًا بالفعل، ومن الرائع أن تلعب مع مجموعة مميزة من اللاعبين مثل التي نمتلكها في فريقنا، وأودُّ أن أشكر النادي لمنحه الفرصة لي للقيام بذلك، وأنا مستمتع بهذا كثيرًا”.