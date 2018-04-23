احتفاء مصري كبير بتتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

احتفت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين، بفوز محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ومهاجم ليفربول، بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم الحالي.

وتفوق صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفًا، في السباق على كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل الدوري، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في تصويت اللاعبين.

وأصبح صلاح (25 عامًا) ثاني لاعب عربي ينال الجائزة بعد الجزائري رياض محرز الذي فاز بها 2016 بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

واحتل خبر فوز صلاح بالجائزة صدارة العناوين الرئيسة لجميع الصحف المصرية الصباحية والمسائية على حد سواء، مدعمًا بمجموعة كبيرة من الصور الخاصة بحفل توزيع الجوائز الذي أقامته رابطة اللاعبين المحترفين بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد.

تحت عنوان “مو (محمد صلاح) على عرش إنجلترا” خصصت صحيفة الأخبار اليومية صفحة كاملة من القطع الكبير والتي شملت العديد من العناوين.

وقالت الصحيفة: “الفرعون المصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ ويزين التشكيلة المثالية”.

صراع الحذاء الذهبي.. 3 لاعبين يهددون حلم محمد صلاح https://t.co/yFhnvXLCTO pic.twitter.com/FgO6m29IxO — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2018

وافتتحت الأخبار موضوعها بأبيات من الشعر، قالت فيها: “أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي.. وأسمعت كلماتي من به صمم…

“وسيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا.. بأنني خير من تسعى به قدم.

“فإنك شمس والملوك كواكب…إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكب”.

وأضافت الأخبار: “قد لا تكفي أفضل أبيات الشعر السابقة التي قيلت في المدح والفخر للوفاء بحق محمد صلاح فخر مصر والعرب وأفريقيا الذي توج أمس بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري وثاني لاعب عربي وأفريقي يفوز بالجائزة المرموقة تتويجا لمجهوده الاستثنائي مع فريقه ليفربول طوال موسم 2017-2018”.

وعلى صدر صفحتها الأولى كتبت صحيفة المساء بخط بارز “الكينج صلاح”، واستطردت: “المصريون سهروا حتى الصباح احتفالًا بصلاح”.

ونقلت المساء جانبًا من تصريحات صلاح الذي قال فيها: “كنت واثقًا من التتويج”، لتعقب الصحيفة قائلة: “لقد عاشت جماهير مصر ليلة من أجمل لياليها بعد تتويج نجمها المفضل محمد صلاح بلقب أحسن لاعب في إنجلترا وخرجت الجماهير إلى الشوارع في جميع محافظات مصر حاملة صور صلاح وأعلام مصر وهي تهتف له وسهرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم فرحة بنجمها العالمي ورافع رايتها في إنجلترا”.

هل تمهد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي طريق محمد صلاح نحو الكرة الذهبية؟ https://t.co/tqhukDl4aW pic.twitter.com/OJNWrbtqjv — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2018

*عرش الكرة الإنجليزية

وزينت صور صلاح بالجائزة غلاف صحيفة “أخبار الرياضة” الأسبوعية الصادرة اليوم وجاء عنوانها الرئيس يقول “صلاح ملكًا على عرش الكرة الإنجليزية”.

وأضافت الصحيفة “ابن نجريج ..أحسن لاعب في البريمرليغ”.

وتناولت “أخبار الرياضة” في تقرير مطول رحلة صلاح مع كرة القدم منذ أن خرج من قريته نجريج إحدى قرى محافظة الغربية لاعبًا مغمورًا لينضم لفريق المقاولون العرب الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز حتى بلوغه قمة المحترفين بالدوري في إنجلترا وتربعه على عرش صدارة الهدافين.

وسردت أخبار الرياضة سطورًا من تاريخ “الملك مو” منذ احترافه في بازل السويسري وانتقاله لتشيلسي ومنه إلى الدوري الإيطالي، حيث لعب في فيورنتينا قبل أن يتألق مع روما الإيطالي ويتوهج عند انتقاله لليفربول الإنجليزي.

وتحت عنوان: “محمد صلاح.. تاجر السعادة”، قالت الأهرام المسائي على صدر صفحتها الأولى إن صلاح نال جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بمشاركة تصويتية من 92 ناديًا ليحقق ما سبق أن حققه الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي.

كما أظهر مقطع فيديو لحظة الفرحة العارمة التي انتابت أهالي قرية “نجريح”، مسقط رأس صلاح عقب تتويجه بالجائزة.

وفور إعلان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، كأفضل لاعب بالبريميرليغ، لموسم 2017 – 2018 صرخ الجميع فرحًا، ووقفوا على الكراسي، ورقص الشباب والأطفال.