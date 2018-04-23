لماذا سخر متابعو حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من صديقة ريان سيسيغنون نجم فولهام؟

يعتبر النجم الإنجليزي الشاب، ريان سيسيغنون، لاعب فولهام، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد المواهب الشابة في إنجلترا ودخل اهتمامات أندية كبيرة كريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

ورشح سيسيغنون لجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا، وحضر الحفل المنظم برفقة صديقته، لكن عددًا من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من صديقة اللاعب الشاب.

واستغرب البعض وزن صديقة اللاعب، بينما طالبهم البعض بالكف عن السخرية وترك الفتاة وشأنها.

وتبلغ قيمة ريان سيسغنون في السوق حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، وهناك عدة فرق مستعدة لدفع المبلغ وخطف اللاعب الذي يلعب مدافعًا أيمن وجناحًا أيمن، وسجل لفريقه فولهام 15 هدفًا، كما لعب لجميع للفئات الصغرى للمنتخب الإنجليزي.