هل تمهد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي طريق محمد صلاح نحو الكرة الذهبية؟

هل تمهد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي طريق محمد صلاح نحو الكرة الذهبية؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أصبح محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، حديث العالم بعد أن حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا بعد موسم أكثر من رائع مع الريدز، متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.

وبات محمد صلاح يمثل حالة فريدة في إنجلترا هذا الموسم خاصة أنه اقتنص الجائزة من أنياب كيفين دي بروين الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويبقى السؤال هل يستطيع محمد صلاح أن يدخل سباق الكرة الذهبية في العام الحالي، بعد أن حصد جائزة مهمة؟ وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” فإلى التقرير التالي:

إنجاز تاريخي

كتب محمد صلاح التاريخ بكل المقاييس بعد أن حصد الإنجاز التاريخي الرائع الذي حسمه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتفوق صلاح على كبار نجوم الكرة حاليًا في إنجلترا وخاصة كيفين دي بروين المنافس الأبرز لصلاح الذي ساهم في تفوق مانشستر سيتي وحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح فريقه.

وأكد أحمد حسام “ميدو”، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، عقب تتويج صلاح أن اللاعب المصري رد على جميع المشككين في قدراته؛ وخاصة أنه لم يكن الخيار الأول لفريق ليفربول في بداية الموسم.

وأضاف: “محمد صلاح لاعب رائع، ويستطيع أن يسلك طريقه نحو الكرة الذهبية، وخاصة إذا تقدم في دوري أبطال أوروبا”.

أرقام قياسية

نجح صلاح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية التي حصدها اللاعب في الموسم الحالي.

وجاء وصول صلاح إلى 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع أكبر نجوم البريمييرليغ عبر التاريخ سواء كريستيانو رونالدو أو آلان شيرر أو لويس سواريز.

وأصبح صلاح جاهزًا لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية وبالتالي سيكون الطريق أمامه ممهدًا للتواجد في ظل نجاحاته في الكرة الإنجليزية هذا الموسم.

حلم دوري أبطال أوروبا

يبدو حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أحد النقاط الفاصلة في مشوار محمد صلاح وطريقه نحو الكرة الذهبية.

وأكد صلاح عقب تسلمه الجائزة، أنه يسعى للفوز بجائزة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي وهو الأمر الذي سيكون قفزة هائلة لمشوار صلاح وفرصه في التواجد في القائمة المرشحة للكرة الذهبية.

ويزيد التتويج بلقب دوري الأبطال فرص صلاح في التواجد بالقائمة المرشحة للكرة الذهبية، خاصة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي خرج مع برشلونة الإسباني من دوري الأبطال، كما أن التتويج سيقلل فرص كريستيانو رونالدو الذي عانى على مدار الموسم مع ريال مدريد.

كأس العالم

ينتظر الكثيرون موقف محمد صلاح ومشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018.

وربما يحقق محمد صلاح إنجازًا فريدًا في مشواره بالمونديال يساعد على زيادة فرصه في التواجد بالقائمة المرشحة للفوز بالكرة الذهبية.

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