جيرو عن هدفه الرائع في مباراة تشيلسي وساوثامبتون: أنا أحب التزلج (فيديو)

ثبت أوليفييه جيرو موقعه كخيار أول في هجوم تشيلسي، وربما عزز فرصه أيضًا مع منتخب فرنسا، عندما سجل هدفًا رائعًا في الفوز 2-صفر على ساوثامبتون ليرسل الفريق اللندني إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد.

وأحرز جيرو أحد أفضل الأهداف التي شهدها استاد ويمبلي خلال السنوات الأخيرة عندما تلقى تمريرة من إيدن هازارد وبلمستين تجاوز ثلاثة من مدافعي ساوثامبتون والحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقال جيرو مازحًا لمحطة “بي.تي سبورت” التلفزيونية: “رياضتي الثانية المفضلة في الواقع هي التزلج.. لكن حتى أكون جادًا إيدن مرر لي كرة جيدة لكني رأيت العديد من اللاعبين أمامي. حاولت فقط المراوغة قليلاً وساندني الحظ. هذا ما أردت فعله”.

⚽ Olivier Giroud doing his best Lionel Messi impression ???? pic.twitter.com/GsrW2rX7bh — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 22, 2018

وتلقى جيرو، الذي انضم إلى تشيلسي من منافسه اللندني آرسنال في يناير كانون الثاني الماضي، تحية حارة من جماهير تشيلسي عند استبداله ليشارك الإسباني ألفارو موراتا بدلا منه.

وواجه موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، صعوبات بعد بداية قوية لموسمه الأول مع تشيلسي، لكنه سجل هدفًا بضربة رأس رائعة ليؤكد فوز تشيلسي 2-صفر ويضرب موعدا مع مانشستر يونايتد في النهائي يوم 19 مايو أيار.

وقال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، ردًا على سؤال عن تأثير جيرو على الفريق: “أعتقد أنه بالطبع صفقة جيدة لنا. كنت أحتاج لاعبًا بهذه الشخصية قويًا بدنيا ويستطيع الاحتفاظ بالكرة وينسجم مع هازارد”.

وأشاد كونتي بسرعة موراتا، لكنه قال إنه أشرك جيرو من البداية بدلاً من المهاجم الإسباني لأن قدراته العضلية تناسب أكثر ساوثامبتون الذي يعتمد على ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع.

وسجل جيرو هدفين في شباك ساوثامبتون الأسبوع الماضي في الدوري ورفع رصيده مع تشيلسي إلى أربعة أهداف ليزيد فرصه في ترك بصمة مع فرنسا في كأس العالم في روسيا هذا العام.

وتلقى جيرو تحذيرا من جي ستيفان، مساعد مدرب فرنسا، في ديسمبر كانون الأول، قبل انتقاله لتشيلسي، بأنه قد يفقد مكانه في تشكيلة المنتخب الوطني إذا لم يشارك كثيرًا في المباريات.