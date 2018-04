جيرو عن هدفه الرائع في مباراة تشيلسي وساوثامبتون: أنا أحب التزلج (فيديو)

ثبت أوليفييه جيرو موقعه كخيار أول في هجوم تشيلسي، وربما عزز فرصه أيضًا مع منتخب فرنسا، عندما سجل هدفًا رائعًا في الفوز 2-صفر على ساوثامبتون ليرسل الفريق اللندني إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد.

وأحرز جيرو أحد أفضل الأهداف التي شهدها استاد ويمبلي خلال السنوات الأخيرة عندما تلقى تمريرة من إيدن هازارد وبلمستين تجاوز ثلاثة من مدافعي ساوثامبتون والحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقال جيرو مازحًا لمحطة “بي.تي سبورت” التلفزيونية: “رياضتي الثانية المفضلة في الواقع هي التزلج.. لكن حتى أكون جادًا إيدن مرر لي كرة جيدة لكني رأيت العديد من اللاعبين أمامي. حاولت فقط المراوغة قليلاً وساندني الحظ. هذا ما أردت فعله”.

⚽ Olivier Giroud doing his best Lionel Messi impression ???? pic.twitter.com/GsrW2rX7bh

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 22, 2018