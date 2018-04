محمد صلاح يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقابلته (فيديو)

طالب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسئولي تنظيم حفل تتويج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مقابلة المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال حفل اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال الطفل خلال تصريحاته أثناء إجراء مقابلة معه من مراسلة حفل التتويج: “أتمنى أن أقابل محمد صلاح فهو أسطورة مميزة”.

ولبى صلاح أمنية طفل من ذوي القدرات الخاصة، برؤيته خلال الحفل.

Mohamed Salah and Jordan Henderson come and meet @mo_villa1 at the PFA awards. Class act. pic.twitter.com/oAPK8oF5Kl

— Mootaz Chehade (@MHChehade) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨