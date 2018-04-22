محمد صلاح يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقابلته (فيديو)

طالب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسئولي تنظيم حفل تتويج أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مقابلة المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال حفل اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال الطفل خلال تصريحاته أثناء إجراء مقابلة معه من مراسلة حفل التتويج: “أتمنى أن أقابل محمد صلاح فهو أسطورة مميزة”.

ولبى صلاح أمنية طفل من ذوي القدرات الخاصة، برؤيته خلال الحفل.

Mohamed Salah and Jordan Henderson come and meet @mo_villa1 at the PFA awards. Class act. pic.twitter.com/oAPK8oF5Kl — Mootaz Chehade (@MHChehade) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨

وتوّج المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، اليوم الأحد، بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بالجائزة وكذلك ثاني عربي وإفريقي بعد فوز الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي بها في موسم 2015-2016.

ويعد صلاح أيضًا سابع لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة بعدما فاز بها من قبل تيري مكديرموت والاسكتلندي كيني دالغليش والويلزي إيان راش و جون بارنس وستيفين جيرارد و الأورغوياني لويس سواريز.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وانتزع المهاجم المصري الجائزة بعد مستواه المتميز الذي ظهر به في أول مواسمه مع ليفربول، حيث تمكن في تسجيل 41 هدفًا خلال 46 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها ليفربول هذا الموسم.