بول بوغبا يعلق لأول مرة على خلافاته مع جوزيه مورينيو

نفى بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وجود أي خلاف مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدا أن علاقته على ما يرام مع مدربه.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام البريطانية شائعات بأن مورينيو قرر عرض الدولي الفرنسي للبيع الصيف المقبل بسبب خلافاته معه وعدم ظهوره بأداء متميز خلال الفترة الأخيرة.

لكن الدولي الفرنسي المنتقل إلى يونايتد قبل عامين من يوفنتوس مقابل 89 مليون استرليني خفف من حدة التوتر مع مدربه بالقول إن كلاهما يحترم الآخر.

وقال بوغبا لبرنامج “كانال فوتبول” الفرنسي “ليس لدي أي مشكلة مع مورينيو. لا أعتقد أيضًا أنه يعاني من مشكلة معي. فهو المدرب ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة وأنا كلاعب أتقبلها”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الأسبوع الماضي إن مورينيو مستعد لبيع بوغبا هذا الصيف مقابل 140 مليون جنيه استرليني.

ومع ذلك ، فإن النادي متردد في اتخاذ هذه الخطوة بعد عامين فقط من ضمه من يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل صفقة قياسية عالمية آنذاك وقياسية للنادي حتى الآن.

وأكد الدولي الفرنسي أن شائعات رحيله لا تضايقه لكنه لم يستبعد الرحيل عند سؤاله عن مستقبله في أولد ترافورد ، موضحًا “أنا الآن في مانشستر يونايتد، أفكر فقط في الوقت الحاضر. الانتقالات ليست في ذهني حاليًا. لو استمعت لما يقوله الجميع سأنتقل إلى كل أندية العالم”.

وكان بوغبا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر/ أيلول الماضي وفشل بعد التعافي في استعادة سابق تألقه الذي ظهر به في بداية الموسم.

وبعد ذلك غاب بوغبا (25 عامًا) عن اللعب خلال الموسم الحالي بسبب إصابات خفيفة وتراجع المستوى ولم يشارك أساسيًا في عدة مباريات ما رجح شائعات رحيله عن أولد ترافورد.