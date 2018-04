غوارديولا يرفض حرمان جماهير مانشستر سيتي من الاحتفال (فيديو)

دافع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، عن احتفال جماهير الفريق بالتتويج، باجتياح ملعب الاتحاد، عقب الفوز 5/0 على سوانزي سيتي الأحد، لكن ذلك لن يمنع عقاب النادي.

وسيتعرض مانشستر سيتي لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي، عقب اجتياح جماهيره أرضية الملعب بعد صفارة النهاية، لكن غوارديولا رفض حرمان الجماهير من الاحتفال معلقًا: “كرة القدم هي لعبة عاطفية، أتفهم أنه يجب عليك توخي الحذر، لكنهم يريدون مشاركة اللاعبين في الاحتفال، ومن الأفضل عدم اجتياح الملعب، لكن كذلك من الأفضل لهم أن يسعدوا بالفوز. لقد حان وقت الاحتفال ولن أمنعهم من ذلك”.

وتُوِّج مانشستر سيتي باللقب الأسبوع الماضي، عقب خسارة ملاحقه المباشر مانشستر يونايتد، بهدف نظيف على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب.

لكنّ هذه كانت أول مباراة على أرضه، لذلك نزلت الجماهير للاحتفال مع اللاعبين باللقب الثالث في 6 أعوام بعد عامي 2012 و2014.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة ومازال يأمل في كسر الأرقام القياسية لعدد النقاط والانتصارات والأهداف في موسم واحد، في حين ظل سوانزي سيتي في المركز السابع عشر متقدمًا بـ 4 نقاط عن منطقة الهبوط بعد 34 مباراة.

Absolute SCENES at the Etihad as the fans pour on to the pitch to celebrate @ManCity‘s title win #SharkTeam pic.twitter.com/3wQyp2z2W9

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 22, 2018