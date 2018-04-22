ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وآرسنال

احتفى مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على سوانزي سيتي بنتيجة 5/1، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من المسابقة.

وكان مانشستر سيتي ضمِن الفوز باللقب بعد فوزه على توتنهام، وخسارة مطارده المباشر مانشستر يونايتد.

وهذا اللقب الثاني في آخر 5 مواسم لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وثاني الألقاب الموسم الحالي بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت الجولة ذاتها فوزًا كبيرًا لآرسنال على ضيفه ويستهام بنتيجة 4/1.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 90 نقطة، ويتقدّم بـ 16 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث، وفي رصيده 71 نقطة، ولعب مباريات أكثر.

ويحتل توتنهام المركز الرابع، وفي جعبته 68 نقطة، في حين يحتل تشيلسي بطل نسخة موسم 2016/2017 المركز الخامس، ويملك 63 نقطة.

ويأتي آرسنال في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

يشار إلى أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.