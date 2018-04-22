آرسين فينغر يثير المخاوف بخصوص إصابة محمد النني (فيديو)

زاد الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي من المخاوف بشأن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد النني اليوم خلال مباراة “المدفعجية” أمام ويستهام في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض النني لإصابة قوية ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 43 محمولًا على نقالة، وسط مخاوف من إمكانية تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل، قد تهدد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وتحدث فينغر عقب انتهاء مباراة آرسنال وويستهام مؤكدًا أن “الإصابة لا تبدو جيدة”، مضيفًا: “كاحل محمد النني ليس في حالة جيدة، لا أعرف مدى ضرر الإصابة حتى الآن”.

وتابع أن “النني كان متألمًا بشدة وتلك إشارة ليست جيدة.. لكننا سننتظر نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها النني لاحقًا لمعرفة حجم الإصابة، أتمنى أن تكون بسيطة”.

وتغلب آرسنال على ويستهام 4/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات”، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.