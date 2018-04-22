تشيلسي يُسقط ساوثهامبتون ويضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أسقط نادي تشيلسي منافسه ساوثهامبتون، وتغلب عليه 2/0 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وجاء هدف المباراة الأول عبر المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو في الدقيقة 46، بعدما تلقى تمريرة من البلجيكي إدين هازارد، ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويتلاعب بمدافعي ساوثهامبتون بطريقة رائعة، ثم سدد في مرمى الحارس أليكس مكارثي.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي برأسية في الدقيقة 82، بعد تمريرة من مواطنه سيزار أزبلكويتا، ليضرب البلوز موعدًا ناريًا مع مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

وصعد مانشستر يونايتد إلى النهائي بعدما قلب تأخره من 1/0 إلى فوز 2/1 على منافسه توتنهام، أمس السبت.

وتقام المباراة النهائية يوم 19 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي.

وفي آخر مباراتين بين مانشستر يونايتد فاز تشيلسي 1/0 ثم فاز مانشستر يونايتد 2/1.