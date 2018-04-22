تشيلسي يزاحم آرسنال على المدرب الإسباني لويس إنريكي

أكدت صحيفة “صن” البريطانية أن فريق تشيلسي مستعد لمعركة جديدة مع آرسنال، وهذه المرة من أجل خطف المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي يبقى مطلب الفريقين.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن إدارة آرسنال تفاوضت مع المدرب الإسباني لخلافة الفرنسي آرسين فينغر، الذي سيرحل في نهاية الموسم بعد مشوار دام 22 عامًا، لكن الصحيفة أكدت أن إدارة تشيلسي تضع المدرب السابق لبرشلونة هدفًا لها لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي المرشح بدوره للإقالة في نهاية الموسم الحالي.

وقاد لويس إنريكي برشلونة خلال 3 مواسم حقق خلالها 9 ألقاب، أبرزها ثلاثية الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا موسم 2014/2015.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي دخل سابقًا في مفاوضات متطورة مع المدرب الإسباني، الذي لا يدرب أي نادٍ من نهاية عقده مع برشلونة الصيف الماضي.

ويعتبر المدرب الإسباني مطلبًا لعدة فرق في إنجلترا وإسبانيا بعد فترته الناجحة في برشلونة.