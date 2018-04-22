آرسنال يقسو على ويستهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح آرسنال ضيفه ويستهام بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 57 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الشوط الثاني شهد تسجيل 5 أهداف، بواقع 4 لآرسنال، وهدف وحيد لويستهام.

وافتتح ناتشو مونريال التسجيل لآرسنال في الدقيقة 51، مستغلًا كرة ركنية من زميله غرانيت تشاكا.

وتعادل ويستهام في الدقيقة 64 عبر ماركو ارناوتوفيتش، بعد سوء تعامل مع الكرة من مدافعي آرسنال ليسجلها المهاجم النمساوي قوية في مرمى دافيد أوسبينا.

وتقدم آرسنال مجددًا عبر آرون رامزي الذي سجل بعد أن خادع الحارس الإنجليزي جو هارت، في الدقيقة 82.

وسجل آرسنال هدفين آخرين عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، جاء الأول في الدقيقة 85 بتسديدة قوية بعد تمريرة من بيير إيمريك أوباميانغ، وجاء الثاني للاكازيت والرابع لآرسنال في الدقيقة 90، بعدما تلقى المهاجم الفرنسي تمريرة من آرون رامزي.