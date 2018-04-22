أهداف مباراة آرسنال وويستهام.. شاهد رباعية الغانرز في مرمى جو هارت (فيديو)

تقدم ناتشو مونريال بالهدف الأول لآرسنال في مباراته أمام ويستهام، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

واستغل مونريال ركلة ركنية من غرانيب تشاكا، ليسددها على يمين الحارس المنافس في الدقيقة 51، وتعادل ويستهام في الدقيقة 64، بعد فشل دفاع آرسنال في التعامل مع الكرة لتصل إلى أرناوتوفيتش الذي سددها قوية في مرمى دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة 82 سدد آرون رامزي كرة مخادعة على مرمى جو هارت لتدخل مرمى الحارس الإنجليزي بسهولة بعد أن اعتقد هارت أن رامزي سيمرر إلى الغابوني أوباميانغ.

وسجل ألكسندر لاكازيت ثالث أهداف آرسنال في الدقيقة 85 بتسديدة قوية على مرمى جو هارت

وواصل آرسنال مده الهجومي بعد أن سجل لاكازيت الهدف الثاني له والرابع للغانرز.

وغادر اللاعب المصري محمد النني الملعب في الدقيقة 43، على المحفة؛ بسبب شكوى من إصابة في الكاحل، بعد التحام مع مارك نوبل لاعب ويستهام.

وهذه أول مباراة لآرسنال منذ إعلان مدربه الفرنسي آرسين فينغر أنه سيستقيل بعد نهاية الموسم، عقب ما يقارب من 22 عامًا مع الغانرز.

ويستعد آرسنال لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب الإمارات، الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.