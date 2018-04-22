أهداف مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. جيرو يفتتح التسجيل بطريقة رائعة وموراتا يضاعف النتيجة (فيديو)

افتتح المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو التسجيل لفريقه تشيلسي في مباراته أمام ساوثهامبتون، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

وتلاعب جيرو بمدافعي ساوثهامبتون بعد تمريرة من البلجيكي إدين هازارد ليسجلها في مرمى الحارس أليكس مكارثي.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 82، بعد تمريرة من مواطنه سيزار أزبلكويتا.

وتقام المباراة النهائية يوم 19 مايو المقبل، على ملعب ويمبلي.

ووصل تشيلسي إلى نصف النهائي بعدما تجاوز عقبة ليستر سيبي في ربع النهائي، في حين أسقط ساوثهامبتون منافسه ويغان.

ويلتقي الفائز في المباراة مع مانشستر يونايتد في المباراة النهائية، بعدما تغلب فريق المدرب جوزيه مورينيو على توتنهام أمام السبت 2/1.