مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. هل ينقذ كونتي موسمه مع البلوز؟

لن تكون مهمة تشيلسي سهلة حين يواجه ساوثهامبتون، الأحد ، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدخل تشيلسي المباراة باحثًا عن الفوز ولا شيء سواه؛ من أجل إنقاذ موسمه وخطف بطاقة التأهل للدور النهائي للبطولة، بعد أن خرج خالي الوفاض من الدوري، وودع دوري أبطال أوروبا، كما خسر كأس الرابطة.

وترصد “إرم نيوز” معالم مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في التقرير التالي:

كونتي وإنقاذ الموسم

لا شك أن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي يعيش موقفًا محرجًا أمام جماهير البلوز، بعد أن أصبح الفريق خارج الصورة في كل البطولات التي خاضها هذا الموسم.

وخسر كونتي كل شيء ولم يعد أمامه سوى كأس الاتحاد لحفظ ماء الوجه، وربما توديع جماهير تشيلسي بشكل مشرف، وهو ما يتحقق بعبور ساوثهامبتون أولًا، ثم التفكير في مواجهة النهائي أمام مانشستر يونايتد.

وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز، أن الضغوط تبقى مسلطة على كونتي وتشيلسي، وهو ما يزيد صعوبة المهمة على الفريق.

وأضاف: “تشيلسي لن يجد فريسة سهلة، وساوثهامبتون سيقاتل وربما يتقدم بالبطولة ويصل للدور النهائي”.

تشيلسي ضد ساوثهامبتون.. من يحسم الرهان؟

يتفوق تشيلسي بشكل واضح على ساوثهامبتون، بدليل أنه خلال آخر 10 مواجهات لم يفز ساوثهامبتون سوى مرة وحيدة بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2015.

ولا يعرف أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي طعم الهزيمة أمام ساوثهامبتون خلال 4 مواجهات سابقة، ولا أمام المدرب مارك هيوز خلال 5 مواجهات جمعتهما من قبل، وكلها مؤشرات إيجابية لصالح البلوز.

القوة الضاربة

يحشد أنتونيو كونتي القوة الضاربة لتشيلسي لعبور عقبة ساوثهامبتون، خاصة أن المدرب الإيطالي يلعب بطريقة وتشكيلة شبه ثابتة.

يراهن كونتي على مثلث هجومي مميز بوجود البلجيكي إدين هازارد نجم الشباك في الفريق وأحد أبرز نجوم الكرة في إنجلترا، وبجواره ويليان الذي يعيش تألقًا لافتًا هذا الموسم مع وجود الجناح الإسباني بيدرو أو المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو.

ويعتمد المدرب الإيطالي على ثنائي الارتكاز نجولو كانتي وسيسك فابريجاس مع انطلاقات الجناحين فيكتور موزيس وماركوس ألونسو وتواجد مثلث الدفاع كريستنيسن وجاري كاهيل وأنتونيو رودريجير.

صداع ساوثهامبتون

لن يكون ساوثهامبتون لقمة سائغة بالنسبة لتشيلسي، بل إن الفريق الذي يقوده المدرب مارك هيوز يبحث عن مفاجأة بإسقاط تشيلسي في ملعب ويمبلي.

ويعتمد ساوثهامبتون على قدرات هدافه كارلي أوستن الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم بجانب دعم الثنائي دوسان تاديتش وجيمس وردبريس الذين صنعا 8 أهداف هذا الموسم.

ويراهن هيوز على منظومة الرباعي في وسط الملعب: الظهير البرتغالي سيدريك سواريس وريان بيرتراند وبيير هويبرج وأوريول روميو، مع ثلاثي الدفاع ويسلي هوديت ومايا يوشيدا ويان بيدناريك.