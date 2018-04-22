متى يتوج توتنهام بالبطولات وينهض من عثراته في المناسبات الكبيرة؟

في مقره المؤقت باستاد ويمبلي، كانت هناك لمحة من الألفة في الطريقة التي سقط بها توتنهام هوتسبير مرة أخرى في مباراة كبيرة بعدما خسر 2-1 أمام مانشستر يونايتد، وهي هزيمته الثامنة على التوالي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووضع ديلي آلي توتنهام في المقدمة لكن يونايتد رد بهدفين عبر اليكسيس سانشيز وأندير هيريرا بعدما تفوق فريق المدرب جوزيه مورينيو تماما على منافسه اللندني.

وكانت هذه هي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة توتنهام الكبيرة الأخرى هذا الموسم باستاد ويمبلي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، حيث استطاع التقدم أيضًا قبل أن يسقط في نهاية المطاف تحت وطأة الحدث.

ولا يزال بوسع توتنهام حسابيا تجاوز يونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن آلي صاحب الهدف يدرك أن النتيجة تعني بالنسبة له ولزملائه فرصة واعدة أخرى تم إهدارها.

وقال: “خذلنا أنفسنا، الأمر في غاية الإحباط. لا يمكن أن تتقدم 1-صفر ثم تتأخر 2-1 أمام فريق مثل مانشستر يونايتد. لا يمكن أن نضع أنفسنا في هذا الموقف”.

“نرغب في الفوز بألقاب، لدينا جهاز فني يرغب في الفوز. لا يمكن أن نستمر في فعل ذلك. ينبغي أن نتطور”.

ولم يفز توتنهام بأي لقب منذ حصوله على كأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2008، ولم يحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 27 عامًا.

وآخر نهائي كبير تأهل إليه توتنهام كان في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في أول موسم لمدربه ماوريسيو بوكيتينو عام 2014. وخسر 2-صفر في ذلك اليوم أمام تشيلسي بقيادة مورينيو.

لكن بالنسبة لبوكيتينو، تعد مهمة تغيير عقلية توتنهام الأكثر أهمية الآن.

وقال المدرب الأرجنتيني: “نحن في إطار عملية من أجل الوصول إلى قبل نهائي، والتنافس في دوري الأبطال والدوري الممتاز والقتال من أجل المربع الذهبي. هذا لا يكفي لأن الكل يشعر بأننا قريبوين للغاية لكننا لا نصل.

“إذا تابعتم تقدمنا في السنوات الأربع الأخيرة ستجدون أننا نبني فريقًا جيدًا جدًا ونحاول صناعة عقلية انتصارات.

“لكن في الوقت الحالي هذا ليس كافيًا وأعتقد أن توتنهام بحاجة للاستمرار في هذا الاتجاه، وصناعة عقلية الفوز لن يستغرق سنوات قليلة”.