مانشستر يونايتد يهزم توتنهام ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

زاد مانشستر يونايتد من آلام توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعافى من بداية سيئة ليفوز 2-1 أمام عدد كبير من المشجعين في ستاد ويمبلي اليوم السبت.

وبدأ توتنهام، الذي يلعب مبارياته في ويمبلي هذا الموسم، بشكل رائع عندما هز ديلي آلي الشباك من مدى قريب.

لكن أليكسيس سانشيز أدرك التعادل بضربة رأس قبل أن يحرز أندير هيريرا هدف الفوز في منتصف الشوط الثاني.

وبينما يمكن ليونايتد التطلع للحصول على لقب في نهاية الموسم يجب على توتنهام قبول هزيمته في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد للمرة الثامنة على التوالي.

وسيقف تشيلسي أو ساوثامبتون بين يونايتد ومعادلة الرقم القياسي بحصد اللقب للمرة 13. وستقام مباراة قبل النهائي الأخرى غدًا الأحد.