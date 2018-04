حوار كوميدي بين محمد صلاح وأحمد حجازي بعد ضربه بقوة في مباراة ليفربول ووست بروميتش (صورة وفيديو)

بعدما شهدت مباراة ليفربول ووست بروميتش عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي، منافسة قوية بين المصريين محمد صلاح وأحمد حجازي، التقط الجمهور لقطة أثارت الجدل عقب المباراة كان بطلاها الثنائي.

ففي كرة مشتركة جمعت الثنائي المصري في المباراة اصطدمت يد حجازي بقوة في وجه محمد صلاح، ليحصل الأخير على ركلة حرة وسط استنكار متابعي المباراة في مواقع التواصل لفعل حجازي.

وقد يكون هذا الأمر هو الذي دفع حجازي إلى نشر صورة تجمعه بصلاح على حسابه بموقع “تويتر”، عقب المباراة معلقًا عليها، بقوله: “مجهود عظيم للفريق اليوم.. سعيد لرؤيتك محمد في المباراة”، كما وضع بجانبها رموز تعبيرية على المحبة بينهما.

ليرد عليه صلاح ساخرًا: “أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother ..brother مين بقا إيدك تقيله أوي”، ليقابلها حجازي بتعليق: “ههههههههه فاول عليك بس أنت عارف أكيد مش قصدي اللي في القلب في القلب”، ليرد صلاح مرة ثانية عليه ساخرًا بقوله: “لا يا أحمد أنت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه.. واللي في القلب في القلب برده أنا عارف”.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدف فريقه الثاني في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وبهدفه رفع صلاح فارق الأهداف بينه وبين هاري كين أقرب منافسيه إلى 5 أهداف.

وعادل صلاح بهدفه الـ31 في الدوري هذا الموسم، أرقام آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمسابقة تتكون من 20 فريقًا.

وقد شهدت المباراة لقطات كثيرة أخرى لأحمد حجازي قد تعرضه للإيقاف، حيث اعتدى بالضرب على داني إنجز مهاجم ليفربول.

وقد يتم إيقاف حجازي صاحب الـ27 عامًا لثلاث مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد مشاهدة اللقطة، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه وفقًا لما تقوله صحيفة “صن”.

ويتبقى لوست بروميتش، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية، 3 لقاءات في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد وتوتنام وكريستال بالاس.