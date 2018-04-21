أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. ديلي آلي يسجل.. وسانشيز وهيريرا يقلبان النتيجة لـ”الشياطين” (فيديو)

سجل ديلي، الهدف الأول لتوتنهام في شباك مانشستر يونايتد في إطار المواجهة التي تجمعهما في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

ويدرك الفريقان بأن الفائز في هذه المواجهة سيحتفظ بأمل عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، أما الخاسر فيودع من دون أي لقب.

وفي الدقيقة 11 تلقى ديلي آلي عرضية دقيقة من الدنماركي كريستيان أريكسن ووضعها داخل مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 24 نجح سانشيز في إدراك التعادل من رأسية رائعة استقبلها من تمريرة بوغبا من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 62 سجل أندير هيريرا الهدف الثاني للمان يونايتد

وكان مورينيو أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد العام الماضي وأضاف إليها الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ولا شك بأن إمكانية التتويج بكأس انجلترا سيعوض بعض الشيء عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري المحلي.

ويملك مانشستر يونايتد سجلًا رائعًا في مسابقة الكأس إذ توج باللقب 12 مرة بفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي الموجود بحوزة آرسنال. في المقابل، يحتل توتنهام المركز الثالث من حيث عدد الألقاب مع 8 ألقاب، لكن تتويجه الأخير في هذه المسابقة يعود إلى عام 1991، كما أن آخر لقب أحرزه في مختلف المسابقات كان في كأس الرابطة عام 2008.

والتقى الفريقان ذهابًا وإيابًا في الدوري، ففاز مانشستر يونايتد على ملعبه 1-صفر، وثأر توتنهام في أرضه 2-صفر.