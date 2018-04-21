آرسين فينغر يقود أول حصة تدريبية بعد قرار رحيله عن آرسنال (صور)

ظهر الفرنسي آرسين فينغر في تدريبات فريق آرسنال هادئًا ومبتسمًا، بعد قرار رحيله عن الفريق الصيف المقبل، وتلقى تحية من نجوم الفريق واللاعبين الذين عبّروا عن احترامهم الكبير لمدربهم المخضرم.

ويستعد آرسنال لمواجهة ويستهام، غدًا الأحد، في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أحد اللقاءات الأخيرة للمدرب الفرنسي على أرضية ملعب الاتحاد، ومن المحتمل أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا لافتًا.

وحاول المدرب الفرنسي تجاهل قرار رحيله أثناء التدريبات، وظهر هادئًا ومبتسمًا ومتحمسًا وتحدث مع لاعبين بشكل مرح، كما قام جميع النجوم بإلقاء التحية على مدربهم وتحدث بعضهم معه لبعض الوقت.

ويخوض فينغر آخر لقاءاته رفقة آرسنال، حيث لم يتبقَ في مسيرته سوى 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاءين أو 3 في الدوري الأوروبي، حيث يلعب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.