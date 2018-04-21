ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست بروميتش

وسّع النجم المصري محمد صلاح فارق الأهداف مجددًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين، لاعب توتنهام، إلى 5 مرة أخرى.

وواصل صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مباراة وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، في إطار الجولة 35 من المسابقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 72 من اللقاء، رافعًا رصيده إلى 31 هدفًا يعزز بها تصدره للائحة الهدافين.

وعادل النجم المصري بذلك الرقم المسجل باسم 3 من أساطير الدوري الإنجليزي كأفضل حصيلة تهديفية للاعب في موسم واحد بالنظام الجديد للمسابقة المكون من 38 مباراة لكل فريق.

وسبق صلاح لهذا الإنجاز كل من آلان شيرر موسم 1995/1996، وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد موسم 2007/2008 ولويس سواريز مع ليفربول في موسم 2013/2014.

ويتنافس صلاح مع كين و4 لاعبين آخرين على لقب لاعب الموسم والذي سيتم الإعلان عنه، غدًا الأحد.

كين سجّل 26 هدفًا مع توتنهام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وله مباراة أقل من محمد صلاح، حيث سيخوض نصف نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح أيضًا واصل الابتعاد في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بـ 31 هدفًا و62 نقطة، مبتعدًا عن صاحب المركز الثاني الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 58 نقطة.