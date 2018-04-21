مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. هل ينقذ الشياطين موسمه أم يتأهل السبيرز لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة 6:15 من مساء اليوم السبت، مواجهة نارية بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يدخل مانشستر يونايتد مباراة الليلة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة، لإنقاذ موسمه السيئ، حيث لم يعد أمامه سوى لقب كأس الاتحاد خلال الموسم الحالي، وذلك بعد أن حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وودع “الشياطين الحمر” منافسات دوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية الإسباني من دور الـ 16.

طموحات مورينيو أمام شراسة وتشتينو

ويأمل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا ما كان يرغب في تهدئة جماهير وإدارة الشياطين الحمر، بعد الإخفاقات والنتائج المخيبة في الآونة الأخيرة.

لكن مهمة مانشستر اليونايتد لن تكون سهلة في خطف بطاقة العبور لنهائي الكأس، حيث سيواجه خصمًا عنيدًا، يمتلك لاعبين كبارًا يقدمون أداء كبيرًا ومديرًا فنيًا قادرًا على قلب الطاولة في ملعب ويمبلي.

ويأمل فريق توتنهام بقيادة المدير الفني المحنك الأرجنتني ماوريسيو بوكتينيو، في تحقيق بطولة هذا الموسم ومصالحة الجماهير وعدم الخروج خالي الوفاض.

ويمنّي “السبيرز” نفسهم بالفوز اليوم، على أمل الصعود للنهائي واستعادة اللقب المفقود في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ العام 1991.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 68 نقطة، وتفصله نقطتين عن ليفربول الثاني، و6 نقاط عن غريمه اليوم مانشستر يونايتد.

مشوار الفريقين

تمكّنت كتيبة توتنهام بقيادة اللاعب الإنجليزي هاري كين من الصعود لهذا الدور بعد سلسلة انتصارات بدأها، من الدور الثالث للمسابقة وهزم فريق ويمبلدون بثلاثية نظيفة، ثم تعثر في الدور الرابع وتعادل مع نيوبورت كاونتي بنتيجة (1/1)، فأعيد اللقاء بينهما وحقق الفوز بهدفين نظيفين.

وتكرر السيناريو مرة أخرة في الدور الخامس بعدما تعادل توتنهام مع روتشديل بنتيجة (2/2)، ولجأ الفريقان إلى إعادة اللقاء والذي حقق فيه “السبيرز” انتصارًا عريضًا 6/1، وفي المباراة الأخيرة تمكن توتنهام من تحقيق الفوز بالثلاثة على سوانزي سيتي في ربع النهائي.

على الجانب الآخر استهل مانشستر يونايتد مشواره في كأس الاتحاد أيضًا من الدور الثالث، حيث واجه فريق ديربي كاونتي وانتهى اللقاء بفوز “الشياطين الحمر” بهدفين نظيفين.

وفي الدور الرابع حققت كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز على يوفيل تاون برباعية نظيفة، كما انتصر مانشستر يونايتد على هدرسفيلد في الدور الخامس بهدفين نظيفين.

وفي مباراة الصعود لنصف النهائي، تخطى مانشستر عقبة برايتون بهدفين نظيفين.

الغيابات والأوراق الرابحة

يدخل الفريقان مباراة اليوم، بصفوف تكاد تكون مكتملة، فيما يخص مانشستر يونايتد، فبحسب الموقع الرسمي للفريق لن يتغيب عن مواجهة “السبيرز” سوى سيرخيو روميرو بداعي الإصابة.

ويملك جوزيه مورينيو عدة أوراق رابحة تستطيع أن تملك زمام الأمور في مباراة الليلة على رأسها، ماركوس راشفورد إلى جانب لوكاكو والجناح الفرنسي بول بوغبا، وأليكسس سانشيز وحارس العرين دافيد دي خيا.

لذا من المتوقع أن يبدأ المدير الفني البرتغالي المباراة بتشكيل يعتمد على خطة (4/3/3)، في حراسة المرمى، دافيد دي خيا، ومن أمامه خط دفاع رباعي مكون من، آشلي يونغ، كريس سمولينغ، إيريك بايلي ، أنطونيو فالنسيا.

ويلعب في خط الوسط الثلاثي، بول بوغبا، ونيمانيا ماتيتش، وآندير هيريرا، ومن أمامهم، ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو،وجيسي لينغارد.

على الجانب الآخر، يمتلك ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام، نجومًا تمثل قوة ضاربة للفريق اللندني، يأتي على رأسهم مهاجمه هاري كين، وكريستيان إيريكسن وموسى ديمبيلي.

لذا من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الأرجنتيني، المباراة بخطته المعتادة وهي (4/2/3/1)، في حراسة المرمى، هوغو لوريس، أمامه رباعي في خط الدفاع، بن دافيز، يان فيرتونخين، دافينسون سانشيز، وكيران تريبير.

وسيعتمد على اثنين في خط الارتكاز، موسى ديمبيلي، وإيريك داير، وفي خط الوسط الهجومي، يأتي، سون هيونغ، وديلي آلي، وكريستيان إيريكسن، وفي الأمام هاري كين كمهاجم صريح.

وتعد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم، إذ يعود تاريخ انطلاقها للعام 1871، وأحرز مانشستر يونايتد لقبها 12 مرة، فيما تُوج توتنهام بها في 8 مرات، ويحمل آرسنال الرقم القياسي بالفوز بالبطولة برصيد 13 لقبًا.