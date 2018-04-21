مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. مورينيو يحدّد ما يريده من بول بوغبا

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عمّا يريده من لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وتوترت علاقة مورينيو ببوغبا خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي دفع مورينيو لإبقاء بوغبا على مقاعد الاحتياط في مباريات مهمة، أبرزها مواجهة إشبيلية في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

لكن بوغبا سجل هدفين ليقود مانشستر يونايتد إلى فوز 3/2 على مانشستر سيتي في السابع من أبريل الماضي.

وقبل مباراة مانشستر يونايتد، وتوتنهام، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قال مورينيو:”قلت لبوغبا بعد الفوز على مانشستر سيتي إنني لا أتوقع منه أن يكون لاعب المباراة في كل مرة”.

وأضاف:”لا أتوقع منه أن يكون استثنائيًا في كل مباراة، لأنه في الواقع هذا صعب حقًا، لكن يجب أن يصل إلى مستوى معين، وهذا هو التحدي، وهذا واضح”.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 مقابل 89 مليون إسترليني، لكنه لم يترك بصمة واضحة مع الفريق.

وتابع مورينيو:”أعتقد أنه كان رائعًا ضد مانشستر سيتي، ولم يكن جيدًا ضد وست بروميتش ألبيون، وأعتقد مرة أخرى أنه كان رائعًا ضد بورنموث.

وأكمل:”إذا سجلت هدفين أمام مانشستر سيتي سيقول الناس إنك حققت نجاحًا فائقًا، لكن أعتقد أنه لعب بشكل أفضل ضد بورنموث منذ الدقيقة الأولى رغم أنه لم يسجل، وكان أكثر اتساقًا، وأكثر سيطرة على اللعبة، وأعتقد أنه كان بالفعل جيدًا”.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام توتنهام على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويأمل بالصعود إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الأول الموسم الحالي.