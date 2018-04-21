غوارديولا يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي فترة طويلة

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إنه يرغب في البقاء مدربًا للنادي لفترة طويلة، خاصة أن عقده الحالي ينتهي نهاية الموسم المقبل.

ويخطط المدير الفني الإسباني لعقد محادثات مع خلدون المبارك رئيس النادي، وفيران سوريانو الرئيس التنفيذي، وتكسيكي بيغيرستين مدير الكرة، نهاية الموسم لبحث هذا الأمر.

وقال غوارديولا عقب التتويج باللقب المحلي إنه يجد طاقة وقوة للاستمرار مع مانشستر سيتي، موضحًا: “سنتحدث مع مسؤولي النادي في نهاية الموسم، ويتبقّى لي عام في عقدي الحالي، وسنرى ما يفكر فيه النادي للمستقبل، ويتوقف الأمر على قوتي، وطاقتي، وقدرتي، على الاستمرار، وأشعر بالرضا حاليًا، وبالراحة لوجودي هنا”.

وكانت أطول فترة قضاها غوارديولا مع نادٍ كانت في برشلونة لمدة 4 مواسم، لكنه وقّع عقدًا مع مانشستر سيتي في 2016 سينتهي نهاية الموسم المقبل.

واعترف غوارديولا أن بقاءه يتوقف على رغبة لاعبيه في الاحتفاظ باللقب، حيث لم يحقق لقب الدوري مرتين متتاليتين سوى تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وهذا هدف المدير الفني الكتالوني.

وقال:”لا أعرف، كرة القدم تتغير كثيرًا، والآن نحن أبطال، والجميع سعداء، وأشعر أن الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وكذلك مسؤولي النادي، ولا يمكن أن تفقد ذلك، ولا أعرف كيف سيتصرف اللاعبون بعد الفوز باللقب، أو كيف سأتصرف أنا، لكن في الوقت الحالي كل شيء على ما يرام”.

وأضاف:”خلال المباريات الخمس المتبقية سنرى كيف يستجيب اللاعبون للنجاح من خلال أدائهم فيما تبقى من المسابقة، وسيكون اختبارًا جيدًا لنا جميعًا لما سيحدث الموسم المقبل، ورأيت في الماضي كيفية الاحتفاظ باللقب وتحقيق ألقاب متتالية، وهنا في إنجلترا الأمر صعب للغاية في ظل كثرة المنافسين وهذا تحدٍ كبيرٍ”.