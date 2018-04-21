كارلو أنشيلوتي يرحب بتدريب آرسنال

رحب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإمكانية توليه مسؤولية تدريب آرسنال، الذي أعلن مدربه الفرنسي آرسين فينغر أنه سيستقيل من منصبه في نهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة “توتو ميركاتو” عن أنشيلوتي قوله: “سأكون سعيدًا للغاية بارتباط اسمي بالعمل مديرًا فنيًا لآرسنال الإنجليزي، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب إيطاليا”.

وأعلن فينغر أنه سينهي مسيرته مع آرسنال التي امتدت إلى 22 عامًا، في نهاية الموسم الحالي.

ورغم ذلك قال أنشيلوتي قبل أيام إنه سيواصل تدريب الأندية ولن يتجه للمنتخبات الوطنية، رغم أنه يرتبط بتولي تدريب منتخب بلاده إيطاليا.

وأنشيلوتي بلا نادٍ منذ انفصاله عن بايرن ميونخ في سبتمبر الماضي.

وأضاف أنشيلوتي: “خطوتي القادمة ستتوقف على المشاريع التي أراها مناسبة، فالأمر لا يتعلق بي فقط”.

وسبق أن تولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد وميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي.