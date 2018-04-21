أُقيل أم استقال؟ تعرف على كواليس إعلان فينغر مغادرة آرسنال

تحدثت تقارير صحافية إنجليزية عن كواليس إعلان انفصال المدرب الفرنسي آرسين فينغر عن آرسنال بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن فينغر (67 عامًا) استقالته من آرسنال بنهاية الموسم الحالي، بعد ما يقرب من 22 عامًا مع الفريق اللندني.

وأوضحت صحيفة “صن” أن فينغر لم يقرر الاستقالة من تدريب آرسنال، بل أن إدارة النادي هي من أقالته من منصبه.

وأضافت أن فينغر سيحصل على 11 مليون إسترليني، عند خروجه من آرسنال، وهو راتب العام المقبل في عقده مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان آرسنال للإعلان عن رحيل فينغر، تمت كتابته “بعناية فائقة”.

وأعلن فينغر (67 عامًا)، اليوم الجمعة، أنه سيستقيل من منصبه كمدرب لآرسنال بعد 22 عامًا مع الفريق قاد الغانرز خلالها للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، والدرع الإنجليزية 6 مرات، وصعد بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006 لكنه خسر 2/1 أمام برشلونة.

وتعرض المدرب الهولندي للكثير من الانتقادات في المواسم الأخيرة، خاصة بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

ويبدو أن فينغر سيواصل مسيرته في بلاده حيث من المرجح أن يبدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان وموناكو لقيادة أحدهما الموسم المقبل.

ويرتبط فينغر بعلاقات وطيدة بملاك سان جيرمان تجعله قريبًا من تدريب الفريق الموسم المقبل، خاصة في ظل الرحيل المتوقع للإسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي للفريق بعد فشله في مواصلة المشوار في دوري الأبطال.

وسبق لفينغر تدريب موناكو بين عامي 1987 و1994 قبل أن ينتقل إلى اليابان مع ناغويا غرامبوس ثم آرسنال.

وارتبط اسم فينغر كثيرًا خلال الأعوام الأخيرة باسم باريس سان جيرمان؛ لكنه كان يفضل البقاء في آرسنال الذي يحبه.

وفاز فينغر بـ 3 ألقاب للدوري مع آرسنال و7 لكأس الاتحاد بينها الثنائية المحلية في 1998 و2002، لكن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري قبل مواجهة ويستهام يونايتد يوم الأحد، وسيواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

ومن الأسماء التي جرى ذكرها كمرشحين محتملين لتولي المسؤولية خلفًا لفينغر كارلو أنشيلوتي المدرب السابق لميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، وكذلك دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي ويواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، وباتريك فييرا لاعب وسط آرسنال السابق.