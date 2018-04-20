تعرف على مسيرة آرسين فينغر مع آرسنال

أعلن آرسين فينغر، اليوم الجمعة، رحيله عن تدريب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي بعد أكثر من عقدين في قيادة الفريق.

وتولى فينغر (68 عامًا) تدريب آرسنال منذ أكتوبر 1996.

وتُوِّج آرسنال بـ 3 ألقاب للدوري مع فينغر، بينها مرة لم يعرف فيها فريقه طعم الهزيمة طوال موسم 2003/2004.

كما فاز بـ 7 ألقاب لكأس إنجلترا وتأهل الفريق تحت قيادته لدوري أبطال أوروبا طوال 20 عامًا متتالية، وجمع بين لقبي الدوري وكأس إنجلترا مرتين في 1998 و2002.

وفيما يلي التسلل الزمني للمدرب الفرنسي في آرسنال:

1996/1997: لم يكن فينغر معروفًا بشكل كبير للكرة الإنجليزية عندما تولى مسؤولية آرسنال في الأول من أكتوبر 1996 لكنه قاد الفريق للمركز الثالث في الدوري في الموسم ذاته.

1997/1998: بدأ فينغر أول مواسمه الكاملة بشكل متواضع لكنه انتهى بالتتويج بلقب الدوري وكأس الاتحاد ليصبح أول مدرب غير بريطاني يقتنص الثنائية المحلية في إنجلترا.

1998/1999 إلى 2000/2001: تحمل آرسنال فترة من الإحباط وحل في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد في 3 مواسم.

2001/2002: تعاقد فينغر مع المدافع سول كامبل وحقق لقبه الثاني للدوري وتوجه بالثنائية المحلية الثانية، عندما حصد لقب كأس الاتحاد.

2002/2003 احتفظ آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكن مانشستر يونايتد فاز بلقب الدوري. ووصف فينغر الموسم بأنه كان ناجحًا وـن الفريق حقق معجزة بقدرته على تحدي مانشستر يونايتد رغم أنه أنفق أقل منه بكثير.

2003/2004: في أفضل مواسمه حقق فينغر لقب الدوري “دون خسارة” أي مباراة طوال المسابقة.

2004/2005: بدأ آرسنال الموسم بقوة وعزز سجله في اللعب دون خسارة إلى 49 مباراة لكنه أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف تشيلسي. وتغلب فريق فينغر على مانشستر يونايتد ليتوَّج بلقب كأس الاتحاد.

2005/2006: قاد فينغر آرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة عندما خسر أمام برشلونة. وأنهى آرسنال الدوري في المركز الرابع ليضمن التأهل لدوري الأبطال في الموسم التالي لكن مهاجمه المتميز الهولندي دينيس بيركامب اعتزل.

2006/2007: انتقل آرسنال من ملعبه التاريخي هايبيري إلى ملعب الإمارات في بداية مرحلة الحذر المالي.

تُوِّج مانشستر يونايتد باللقب بينما أنهى آرسنال الدوري في المركز الرابع. وزادت مشاكل فينغر عقب بيع المهاجم تييري هنري إلى برشلونة والمدافع آشلي كول إلى تشيلسي المنافس في نهاية الموسم.

2007/2008 إلى 2012/2013: تأثر آرسنال بسبب عدم إنفاق النادي بسخاء في سوق الانتقالات لكن فينغر نجح في مواصلة احتلال المركز الرابع في الدوري وضمن استمرار تدفق الأرباح جراء التأهل إلى دوري الأبطال.

2013/2014: ساعد فينغر فريقه آرسنال في إنهاء الغياب عن الألقاب بالتتويج بلقب كأس الاتحاد. ابتعد آرسنال عن المنافسة على لقب الدوري قبل مارس وأنهى الموسم في المركز الرابع للمرة الثالثة في 4 مواسم.

2014/2015: تعاقد فينغر مع المهاجم أليكسيس سانشيز من برشلونة وساعد الدولي التشيلي الفريق على احتلال المركز الثالث في الدوري والفوز بلقب كأس الاتحاد مرة أخرى بعد تسجيله 25 هدفًا.

2015/2016: أنهى آرسنال الموسم في المركز الثاني خلف ليستر سيتي الذي حقق المفاجأة وتُوِّج باللقب ليحقق فينغر أفضل مركز للفريق في الدوري منذ 2005 لكن آرسنال أنهى الموسم دون أي ألقاب.

2016/2017: أنهى آرسنال الدوري بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى لأول مرة تحت قيادة فينغر ما يعني غيابه عن دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

وتزايد عدم رضى الجماهير عن فينغر، في حين مدد المدرب عقده لعامين إضافيين.

2017/2018: أعلن فينغر رحيله عن النادي بنهاية الموسم، في حين يحتل آرسنال المركز السادس في الدوري. وسيلتقي فريقه مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 أبريل الجاري.