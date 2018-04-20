فيرغسون يعلّق على رحيل آرسين فينغر عن آرسنال

وصف أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق آرسين فينغر مدرب آرسنال الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الحالي أنه “أحد أعظم مدرّبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم”.

وأعلن فينغر، اليوم الجمعة، رحيله عن النادي اللندني نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة استمرت ما يقرب من 22 عامًا في آرسنال.

وتلقّى فينغر الكثير من كلمات الإشادة والتحية، لكن كلمات فيرغسون كانت مؤثرة بشكل خاصة بالنظر للتنافس بين المدربين لفترة طويلة قبل أن يعتزل فيرغسون في 2013.

وقال فيرغسون في بيان نشره موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت:”سعيد حقًا من أجل آرسين فينغر، وأُكنّ احترامًا كبيرًا له، ولما فعله مع آرسنال”.

وأضاف:”إنه دليل عظيم على موهبته، واحترافيته، وعزيمته، في أنه استطاع تكريس 22 عامًا من حياته للمهنة التي يحبها، وفي عصر يستمر مدربو كرة القدم لموسم واحد أو اثنين، فقد حقق إنجازًا بالبقاء طيلة هذه المدة في نادٍ بحجم آرسنال، إنه بلا شك أحد أعظم مدربي الدوري الممتاز، وفخور أنني كنت منافسًا، وزميلًا، وصديقًا، لهذا الشخص الرائع”.

وفاز فينغر (67عامًا) بـ 3 ألقاب للدوري مع آرسنال، و7 لكأس الاتحاد، بينها الثنائية المحلية في 1998 و2002، لكن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري قبل مواجهة ويستهام يونايتد بعد غدٍ الأحد.

وسيواجه آرسنال فريق أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.