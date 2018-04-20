ماذا قال مورينيو عن رحيل آرسين فينغر؟

عبر البرتغالي جوزيه مورينيو عن احترامه وتقديره لما قدمه الفرنسي آرسين فينغر لكرة القدم الفرنسية وللدوري الإنجليزي الممتاز ولآرسنال، مؤكدًا أنه يتمنى ألا يغادر كرة القدم نهائيًا، ويبقى في الميدان مستقبلًا.

وأعلن فينغر رحيله عن آرسنال الصيف القادم بعد مسيرة استمرت 22 شهدت خلالها صراعات كبيرة مع المدرب البرتغالي الذي رفض الاعتذار عما قاله سابقًا مؤكدًا أنه لا يشعر بالأسف عن ذلك.

وقال مورينيو في ندوة صحفية قبل مواجهة توتنهام في نصف نهائي كأس إنجلترا: “لا أشعر بالأسف لما قلته في حقه سابقًا، بطبيعة الحال لا تعرفون كيف نحترم بعضنا البعض رغم كوننا لسنا متشابهين.”

وأضاف المدرب البرتغالي متحدثًا عن صراعه السابق مع المدرب الفرنسي: “مثلًا في لقاءات كرة القدم لاعبين يتلقون بطاقات حمراء لتدخل عنيف أو يواجهون بعضهم البعض بكلمات نابية، إنها جزء من كرة القدم، نحن كمدربين هناك صراع القوة والسيطرة في مواجهة القوة والسيطرة، الحماس في مواجهة الحماس، المستوى في مواجهة المستوى.”

وأكد مورينيو أنه يقدر كثيرًا ما قدمه آرسين فينغير وقال: “أعرف قيمة ما أقوله 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و7 ألقاب في كأس إنجلترا بالإضافة لما فعله في اليابان وفي فرنسا وما قدمه لكرة القدم الفرنسية، ما قدمه لآرسنال خارج الألقاب والتنقل من ملعب لملعب، نعرف كلنا ما قدمه وما فعله لكرة القدم.”

وأضاف مورينيو متحدثًا عن مشاعره: “إن كان سعيدًا بالقرار فأنا سعيد وإن كان حزينا فبدوري أشعر بالحزن، أتمنى دائمًا الأفضل لكل المنافسين وأتمنى له الأفضل، كما أتمنى ألا يغادر عالم كرة القدم.”

ونشر حساب مانشستر يونايتد على تويتر تحية للمدرب الفرنسي: ” تهانينا على مشوار رائع ومدهش طيلة 22 سنة، مع تمنياتنا بحظ أفضل خلال ما تبقى من الموسم باستثناء مواجهتنا المقبلة.”