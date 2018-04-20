تقرير: أندية الدوري الإنجليزي تحقق أرباحًا قياسية هذا الموسم

قال تقرير ديلويت الذي أصدر اليوم الجمعة إن أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حققت أرباحًا وإيرادات قياسية في موسم 2016-2017 ومن المتوقع استمرار الأرباح رغم التراجع في إيرادات البث التلفزيوني المحلي.

وارتفعت إيرادات الأندية بنحو مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) لتصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني في موسم 2016-2017 وهو رقم قياسي.

وقالت ديلويت إن مجموع الأرباح قبل الضرائب وصل إلى نصف مليار جنيه إسترليني وهو نحو ثلاثة أمثال الرقم القياسي الماضي البالغ 200 مليون جنيه إسترليني في 2013-2014.

ووجدت ديلويت أن الرواتب ارتفعت بنسبة تسعة في المئة في الدوري لتصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني وهو رقم قياسي جديد لكنها أشارت إلى أن هذا النمو يعد بطيئًا مقارنة بالارتفاع في الإيرادات البالغ 25 في المئة.

وقال دان جونز رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت “كما كان متوقعًا في العام الماضي ساعد عقد البث التلفزيوني لثلاث سنوات الذي بدأ في 2016-2017 على وصول الإيرادات إلى مستويات قياسية”.

وأشار تقرير ديلويت إلى أن أندية الدوري الانجليزي حققت أرباحًا قبل خصم الضرائب في ثلاثة من آخر أربعة أعوام.

وتتوقع ديلويت استمرار ذلك رغم تراجع الإيرادات من عقود البث التلفزيوني المحلي لثلاث سنوات بدءًا من 2019-2020.

وفي 2015 كسرت شبكتا سكاي وبي.تي التوقعات بعدما دفعتا 5.14 مليار جنيه إسترليني وهو رقم قياسي لبث مباريات فرق مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول بينما تنافستا على بيع هذه الحقوق لمشتركيهم وللمشاهدين عبر الإنترنت.

لكن الشركتين ستدفعان 4.6 مليار جنيه إسترليني من أجل 160 مباراة في الموسم في العقد الجديد الممتد لثلاثة مواسم.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز استمرار زيادة الإيرادات من حقوق النقل خارج انجلترا.

وأضاف جونز “رغم تراجع النمو في حقوق النقل المحلي المعلنة حتى الآن نتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات في المواسم المقبلة وإذا ارتبط ذلك بالسيطرة على الإنفاق نتوقع ارتفاع أرباح ما قبل خصم الضرائب في المستقبل المنظور”.