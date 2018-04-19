مباراة واحدة تقود ميندي لميدالية مع مانشستر سيتي

يحتاج بنيامين ميندي لخوض مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لاقتناء ميدالية مع زملائه المتوجين باللقب قبل أيام.

وتنص القواعد على ضرورة مشاركة اللاعب في خمس مباريات بالدوري على الأقل ليحصل على ميدالية التتويج باللقب، بينما الدولي الفرنسي خاض أربع مباريات فقط مع فريق المدرب بيب غوارديولا قبل تعرضه للإصابة.

ويعاني ميندي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، وغاب عن الملاعب منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه عاد للمشاركة مع فريق 23 عامًا بالنادي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عامًا لمدة 45 دقيقة أمام مانشستر يونايتد مع فريق الشباب، لكنه قال على حسابه في تويتر مازحًا:” انتهت إعارتي لنادي الإصابة. سأعود اليوم لفريق الشباب في مانشستر سيتي. سعيد جدًا، شكرًا للجميع في سيتي سواء الجهاز الفني أو اللاعبين الذين ساعدوني خلال هذه الفترة الطويلة”.

وعقب خضوعه لجراحة وبرنامج تأهيلي صارم يرى ميندي أن فرصه زادت للمشاركة في المباريات المتبقية للدوري.

وسيستضيف مانشستر سيتي المتوج باللقب قبل أيام فريق سوانزي سيتي، يوم الأحد المقبل.

ويأمل ميندي أن يعود للمشاركة سريعًا، ليس للحصول على ميدالية التتويج فقط، لكن لضمان مقعد في تشكيلة فرنسا بكأس العالم المقبلة في روسيا.