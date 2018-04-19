لماذا اعتذر رئيس إيفرتون للمدرب سام آلاردايس؟

قال سام آلاردايس مدرب إيفرتون، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن استطلاعًا للرأي أُرسل للمشجعين يطلب منهم تقييم المدرب على مقياس من 0 إلى 10 درجات كان “خطأ تسويقيًا”، وإنه تلقى اعتذارًا من رئيس النادي بيل كينرايت.

وأُرسل الاستطلاع إلى المشجعين في وقت سابق هذا الأسبوع، وسعى لجس نبض جماهير النادي إزاء عدد من القضايا. وقال آلاردايس المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي: إن ما حدث كان خطأ من إدارة التسويق.

وأوضح للصحفيين، اليوم الخميس: “إن الاستطلاع الذي أقره مدير التسويق كان خطأ. إن خِبرته ترتبط بالتسويق وليس بكرة القدم. لقد فهم الأمر على نحو خاطئ”.

وتابع: “إنني أخطط من أجل المستقبل إلى أن يخبرني أحد بخلاف ذلك”.

وعندما سُئل هل تلقى اعتذارًا من النادي رد قائلًا: “نعم من رئيس (النادي)”.

وقاد آلاردايس فريق إيفرتون للصعود إلى المركز التاسع بالدوري بجمع 27 نقطة من 20 مباراة، منذ توليه المسؤولية عقب إقالة رونالد كومان.

لكن ورغم التحسن يوجد استياء متزايد بين المشجعين تجاه مستوى الفريق.

وأثنى المهاجم واين روني على مدربه؛ لتركه بصمة سريعة وقيادته الفريق للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وقال روني لمحطة “سكاي سبورتس”: “لقد أدى المهمة التي أُسندت إليه على أكمل وجه. عندما تولى المسؤولية كنا في المركز السابع عشر بالدوري والآن نحن في المركز التاسع”.

ويستضيف إيفرتون نيوكاسل يونايتد صاحب المركز العاشر، يوم الإثنين المقبل.