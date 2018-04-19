ريال مدريد يجهز لصفقة تبادلية مع توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني يريد إبرام صفقة تبادلية مع نادي توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “دون بالون”، فإن فلورنتينو بيرز يريد التعاقد مع المهاجم هاري كين مقابل التخلي عن الويلزي غاريث بيل.

وأضافت الصحيفة أن قيمة التعاقد مع هاري كين تبلغ 175 مليون يورو، لكن فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد يريد التخلي عن بيل لتوتنهام لتكلف الصفقة 100 مليون فقط.

وتكهنت وسائل إعلام باقتراب نهاية مسيرة بيل مع ريال مدريد بعد أن أمضى 5 أعوام مع الفريق تعرض خلالها لانتقادات شديدة.

وانضم بيل (28 عامًا) إلى ريال مدريد صيف العام 2013 قادمًا من توتنهام مقابل 58.50 مليون جنيه إسترليني، لكنه تعرض لانتقادات شديدة مع تذبذب مستواه إضافة إلى تعرضه لعدد من الإصابات أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

وسجل بيل 14 هدفًا وصنع 8 في 33 مباراة مع ريال مدريد، لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اعتمد عليه في 45 دقيقة في مواجهتي يوفنتوس بدور الـ 8، و36 دقيقة في مواجهتي باريس سان جيرمان في دور الـ 16.

في حين أن هاري كين البالغ من العمر 24 عامًا سجل 37 هدفًا وصنع 5 في 43 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وأحرز الهداف موسمي 2015/2016 و2016/2017.