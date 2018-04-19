غوارديولا ومورينيو يتبادلان القبلات في شوارع برشلونة (فيديو)

يمتد التنافس بين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو من إسبانيا، حينما كانا مدربين لبرشلونة وريال مدريد على الترتيب، لينتقلا إلى إنجلترا حيث يدربان قطبي مدينة مانشستر.

وقاد غوارديولا فريقه مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير أمام يونايتد أقرب ملاحقيه، لذلك لجأ فنان “الغرافيتي” الإسباني الشهير “تفبوي” إلى تصوير المدربين الكبيرين وهما يقبّلان بعضهما في أحد شوارع برشلونة.

واشتهر تفبوي برسوماته وتصميماته المثيرة للجدل، إذ سبق له رسم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقبّلان بعضهما من الفم أيضًا.

ويقع الرسم الجديد في شارع باسيو دي غراسيا في برشلونة، حيث ظهر غوارديولا وهو يرتدي الشارة الصفراء الشهيرة التي تدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين في كتالونيا.

وينشر تفبوي العديد من الصور والرسومات على حسابه في إنستغرام وبينها صوره لأدا كولاو عمدة برشلونة، وكذلك كارلس بوجديمون الرئيس السابق لإقليم كتالونيا.