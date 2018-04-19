آرسنال يجهز لاعبيه معنويًا لمباراة أتلتيكو مدريد عبر سهرة في نادي قمار (صور)

قامت إدارة نادي آرسنال بتنظيم سهرة لـ 19 لاعبًا بأحد نوادي القمار في لندن؛ لإبعادهم عن الضغوط قبل اللقاءات الحاسمة التي تنتظرهم، وعلى رأسها نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

ويبتعد آرسنال بفارق 14 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، وفقد منطقيًا أي أمل في التأهل المباشر، وأصبح مهددًا بالغياب عن المسابقة الأوروبية الأهم، ويملك فرصة وحيدة من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي، والذي تنتظره مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

ووضع نادي القمار غرفة خاصة للاعبي آرسنال بحسب رغبة إدارة الفريق، حيث تناولوا العشاء ومنحوا أموالًا لتجريب لعبة أو لعبتين في الكازينو، قبل أن يغادروا في ساعة متأخرة من الليل.

وحاولت إدارة الفريق وضع جميع أسباب الراحة للاعبين في أفق تهيئتهم معنويًا؛ ليكونوا جاهزين للمواجهة المرتقبة الخميس القادم، أمام أتلتيكو مدريد.