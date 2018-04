نادي ليفربول يعلن رسميًا عن قميص الفريق في الموسم الجديد (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن طاقم الفريق في الموسم الجديد من خلال فيديو وبضع صور تم نشره على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت ملابس النادي الجديدة إعجاب الجماهير التي علقت على صور وفيديوهات الطاقم بإبجابية.

The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. ????????????https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge

— Liverpool FC (@LFC) April 19, 2018