نادي ليفربول يعلن رسميًا عن قميص الفريق في الموسم الجديد (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن طاقم الفريق في الموسم الجديد من خلال فيديو وبضع صور تم نشره على حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت ملابس النادي الجديدة إعجاب الجماهير التي علقت على صور وفيديوهات الطاقم بإبجابية.

The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. ????????????https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2018

وسربت وسائل إعلام بريطانية قبل أن أيام طاقم نادي ليفربول، وهو نفسه الذي ظهر اليوم الخميس بشكل رسمي.

وتأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى جاهدًا لإنهاء الموسم في الميكز الثاني على المستوى المحلي.

وانضم محمد صلاح هداف ليفربول إلى التشكيلة المثالية لرابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا هذا الموسم وسط سيطرة من مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضمنت التشكيلة المثالية خمسة لاعبين من سيتي هم ثنائي الدفاع كايل ووكر ونيكولاس أوتامندي وثنائي الوسط ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين إضافة إلى الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أجويرو.

وامتلك توتنهام هوتسبير ثلاثة لاعبين منهم هاري كين مهاجم إنجلترا الذي ينضم للتشكيلة للعام الثالث على التوالي إلى جانب ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ولم يكن غريبًا أن ينضم صلاح مهاجم ليفربول في ظل تسجيل 40 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم وتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفًا وسيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وكان المدافع ماركوس ألونسو هو الممثل الوحيد من تشيلسي بطل الموسم الماضي.