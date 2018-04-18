مانشستر يونايتد ينتفض بفوز سهل على حساب بورنموث.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

شدد مانشستر يونايتد قبضته على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز الشباك في كل شوط عبر المدافع كريس سمولينج والبديل روميلو لوكاكو ليحقق الفوز 2-صفر على مضيفه بورنموث اليوم الأربعاء.

وضع سمولينغ الفريق الزائر في المقدمة بإنهاء رائع لهجمة من مسافة قريبة في الدقيقة 28 وضاعف لوكاكو الغلة بتسديدة رائعة في الدقيقة 70 بعدما وضع الكرة من فوق الحارس أسمير بيغوفيتش الذي كان متقدما عن مرماه بعد عمل رائع من زميله بول بوغبا.

وبهذه النتيجة رفع يونايتد، الذي تجرع هزيمة مفاجئة 1-صفر على أرضه أمام وست بروميتش البيون يوم الأحد، إلى 74 نقطة من 34 مباراة متأخرًا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي البطل ومتفوقًا بأربع نقاط على ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتنتظر يونايتد مواجهة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام توتنهام على ملعب ويمبلي ولذلك أجرى المدرب جوزيه مورينيو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام وست بروميتش لكن فريقه قدم عرضا قويا على ملعب فيتاليتي.