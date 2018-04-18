زوجة كونتي تحرجه باتصال على الهواء (فيديو)

بينما كان يتحدث أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بجدية عن مستقبل فريقه وصراعه على اقتناص أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته على الهواء مباشرة، خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء بيرنلي أثار ضحك الجميع.

ويواجه تشيلسي مهمة صعبة للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تراجعه بفارق ثماني نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، على الرغم من أن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو خاض مباراة أكثر.

ويقر كونتي بحجم التحديات التي تواجه فريقه، لكنه حث لاعبي الفريق على القتال لنيل مركز ضمن الأربعة الأوائل حتى يستحيل الأمر من الناحية الحسابية.

وخلال حديث كونتي البالغ من العمر 48 عامًا عن إيقاف لاعبه ماركوس ألونسو، رن الهاتف المحمول للمدرب الإيطالي وقال إنه زوجته.

ومزح أحد الصحفيين معه قائلًا: “على الأرجح تذكرك بأن تحضر الحليب في طريقك للمنزل”، بينما قال المدرب إنه يتوقع أن يتعرض “لغرامة” من زوجته لعدم رده على اتصالها الذي وصفه أنه “جاء في توقيت غير مناسب”.

وقال كونتي بخجل عندما رن هاتفه: “لقد كانت زوجتي. دائمًا تختار أسوأ الأوقات. أنا آسف. قد تمنحني غرامة. أنا آسف لانزعاجكم”.

وكان كونتي يتحدث عن غياب ألونسو ثلاث مباريات؛ بسبب دهسه على شاين لونغ لاعب ساوثامبتون في المباراة الماضية.