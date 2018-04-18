رسميًا.. تحديد موعد التوقف الشتوي للدوري الإنجليزي

وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأندية الدوري الممتاز “البريميير ليغ“، وأندية الدرجات الأدنى، اليوم الأربعاء، على إدراج فترة التوقف الشتوي بدءًا من موسم (2019-2020)، وفقًا لما كشفت عنه وسائل إعلامية.

وأعلنت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن الأطراف الثلاثة “توصلت لاتفاق مبدئي”؛ من أجل إدراج فترة التوقف الشتوي لمدة أسبوعين بنهاية شهر يناير وبداية فبراير، قبل قليل من موعد استئناف البطولات الأوروبية، المراحل النهائية لبطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وعُقد الاجتماع، اليوم الأربعاء، بالعاصمة لندن وانتهى على هذا الاتفاق المبدئي الذي ستحصل الأندية بمقتضاه على راحة لمدة 13 يومًا، وسيتم تفعيلها بدءًا من عام 2020.

ولن تؤثر فترة التوقف هذه على مواعيد المباريات المكثفة التي تخوضها الأندية الإنجليزية خلال فترة أعياد الميلاد، والجولة المعروفة تاريخيًا بـ”البوكسينغ داي” في 26 ديسمبر.

كما ستقتضي هذه الفترة إلغاء مواجهات الإعادة في بطولة كأس إنجلترا في حالة التعادل، وهو نفس الأمر الذي سينطبق على جميع الدرجات الأخرى.

ورحبت الغالبية العظمى من مدربي الدوري الإنجليزي بهذا القرار، من بينهم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي أكد في تصريحات خلال شهر ديسمبر الماضي أن أجندة مباريات فترة الميلاد “تقتل اللاعبين”.

يذكر أن الدوريات الكبرى في القارة العجوز، الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، تحصل على فترة توقف وسط الموسم تتراوح بين 11 يومًا وحتى شهر.