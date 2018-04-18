محمد النني: لهذا السبب رفضت مغادرة آرسنال

كشف الدولي المصري محمد النني عن سبب رفضه لفرص مغادرة آرسنال رغم موافقة النادي، قائلًا: “لم أرد المغادرة، أردت البقاء والمحاربة من أجل موقعي”.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة ذا ميرور، صرّح النني (25 عامًا): “كانت هناك بعض الأندية المهتمة بخدماتي؛ لأنني لم أكن ألعب بالشكل الكافي، وربما اعتقدوا أنهم يمكنهم شرائي أو حتى إعارتي”.

وأضاف لاعب الارتكاز الذي انضم لـ”الغانرز” في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري: “سمعت عن ذلك في الأخبار مثلي مثل أي شخص آخر، ولم أكن مهتمًا على الإطلاق، تحدثت مع الإدارة هنا في النادي وقلت لهم إنني لا أريد المغادرة، أريد البقاء والمحاربة من أجل موقعي”.

وقال: “وثقت في نفسي، لدي حلم أريد تحقيقه ولا أنوي الاستسلام، أحلم بشكل كبير وآرسنال من أكبر أندية العالم وأنا أريد البقاء”.

وبالفعل: “النادي رحب بقراري بالبقاء، الناس كانت تقولي لي: أنت لا تلعب بالشكل الكافي ربما عليك المغادرة لكنني أردت إثبات نفسي”.

وذكرت بعض وسائل الإعلام مثل “reportfootball.london” أن أندية مثل ليستر سيتي الإنجليزي، بطل البريميير ليغ في الموسم قبل الماضي، كان مهتمًا بخدمات النني الذي رفض تلك الفرصة.

ونظرًا لأدائه القوي في الآونة الأخيرة، جدد آرسنال عقد النني الشهر الماضي ليستمر بصفوفه حتى صيف 2022.

وخاض النني إجمالي 31 مباراة هذا الموسم مع “المدفعجية” سجل خلالها هدفًا وصنع 4.