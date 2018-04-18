إنجلترا تواجه سويسرا وأمريكا وديًا بعد كأس العالم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن منتخب إنجلترا سيلعب وديًا مع سويسرا وأمريكا بعد خوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وستقام مواجهة سويسرا في 11 سبتمبر أيلول على ملعب لم يتحدد بعد، قبل أن تلعب إنجلترا مع المنتخب الأمريكي في استاد ويمبلي في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

ولعبت إنجلترا لآخر مرة مع سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2016 في سبتمبر أيلول 2015، وحينها سجل هاري كين ووين روني ليفوز المنتخب الإنجليزي 2-صفر.

وخاض المنتخب الأمريكي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم، مباراته الأخيرة في ضيافة إنجلترا في مايو أيار 2008 وخسر حينها 2-صفر بهدفي جون تيري وستيفن جيرارد.

وستشارك إنجلترا أيضًا في دوري الأمم الأوروبية وتبدأ مشوارها على أرضها أمام إسبانيا في ويمبلي في الثامن من سبتمبر أيلول.

وستلعب إنجلترا في ضيافة كرواتيا في 12 أكتوبر تشرين الأول، قبل أن تخوض لقاء الإياب مع إسبانيا في 15 أكتوبر تشرين الأول.

وبعد مواجهة أمريكا وديًا ستخوض إنجلترا مباراة أخرى قبل نهاية 2018، وستكون مع كرواتيا في ويمبلي في 18 نوفمبر تشرين الثاني.